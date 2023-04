La nave di Emergency salva 55 migranti partiti dalla Libia

(Di sabato 15 aprile 2023) Nel pomeriggio laLife Support diha concluso il soccorso di un'imbarcazione di una decina metri su cui navigavano 55 persone. Il natante si trovava in acque internazionali ed era ...

Nel pomeriggio laLife Support diha concluso il soccorso di un'imbarcazione di una decina metri su cui navigavano 55 persone. Il natante si trovava in acque internazionali ed era completamente alla ...Life Support , ladi, intanto resta in mare. "Continua a svolgere la sua missione: salvare vite umane. Da tempo diciamo che colmiamo un vuoto, quello lasciato dagli Stati europei nel ...Il tour si concluderà proprio sullaLifeSupport di, per una data speciale dedicata all'equipaggio e la consegna dei fondi raccolti. Inizio ore 21. Info: 328 0545281

