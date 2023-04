La mossa di Maignan pochi secondi prima del gol al Napoli | qualcosa di clamoroso | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Magic Mike di nome e di fatto. Mikesi sta confermando tra i migliori portieri al mondo e mercoledì, nell'andata dei quarti di Champions tra il suo Milan e ilquasi scudettato, è risultato ancora una volta decisivo blindando l'1-0 dei rossoneri con almeno un paio di prodigiosi interventi, tra cui la smanacciata in angolo sul tiro ravvicinato sotto il sette di Di Lorenzo (e il capitano azzurro, incredulo, l'ha simpaticamente "punito" con una spintarella sul petto). Non solo un numero 1, ma un leader a tutto campo: questo è il francese ex Lille per la squadra di Stefano Pioli, che in lui ha trovato un elemento cardine capace di far dimenticare in poche settimane Gigio Donnarumma, volato a parametro zero al Psg nell'estate del 2022, sia per le parate sia per il gioco con i piedi. E mostrando sempre una spiccata intelligenza ...