La memoria selettiva di Fratelli d’Italia e l’ambiguo disagio sul 25 aprile

(Di sabato 15 aprile 2023) Domani, 16, ricorrono i cinquant’anni di un episodio tra i più schifosi degli anni di piombo, l’omicidio deiMattei a Primavalle (allora era una borgata di Roma), bruciati vivi nella loro casa per mano di tre delinquenti, militanti di Potere Operaio. I fatti vanno ricordati nella loro crudezza. C’è una famosa, terrificante, fotografia che ritrae una figura carbonizzata affacciata a una finestra, una statua lugubre, quello era Virgilio Mattei, di ventidue anni, che insieme al fratello Stefano, di otto, morì bruciato vivo aggrappato al davanzale della sua casa al terzo piano, scala D, nel complesso di edifici popolari di via Bernardo da Bibbiena 33, Primavalle, Roma. I tre disgraziati di Potere Operaio avevano gettato sotto la porta della benzina con un primordiale innesco, poi dissero che volevano solo spaventarli, qualcosa non ...

... in queste udienze avete sentito testi che non hanno avuto il coraggio di dichiarare la loro paura ma l'hanno comunque espressa attraverso una: ricordavano fatti a favore di Donadio,...E continua: 'La persistenza dellastorica, individuale e collettiva, per quanto opinabile,e spesso contraddittoria, fa da strato, da comune riferimento, che non è solo linguaggio ...Nel post - autoritarismo vince l'amnesia, più o meno(Géraldine Schwartz, I senza. Storia di una famiglia europea ), con la quale bisogna continuamente fare i conti. ©