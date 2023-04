"La lingua italiana penalizzata". La Crusca applaude Rampelli (Di sabato 15 aprile 2023) Una norma dileggiata per giorni dai tromboni di sinistra. Bollata come retrograda, assurda ed inapplicabile. La proposta di legge di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, in difesa della lingua italia, che prevede multe a chi non utilizza il nostro idioma nazionale nella comunicazione negli uffici pubblici, nelle scuole e nelle università, trova il plauso di Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca. «Vanno combattuti senza tentennamenti i casi, non rari, di emarginazione totale della lingua italiana, specialmente quando essa viene rimossa dall'alto, ad opera di italiani, e in Italia, non all'estero o ad opera di stranieri (gli italiani sono molto bravi nel farsi male da soli). Purtroppo gli esempi più evidenti di emarginazione totale e autoritaria dell'italiano si ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Una norma dileggiata per giorni dai tromboni di sinistra. Bollata come retrograda, assurda ed inapplicabile. La proposta di legge di Fabio, vicepresidente della Camera dei Deputati, in difesa dellaitalia, che prevede multe a chi non utilizza il nostro idioma nazionale nella comunicazione negli uffici pubblici, nelle scuole e nelle università, trova il plauso di Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della. «Vanno combattuti senza tentennamenti i casi, non rari, di emarginazione totale della, specialmente quando essa viene rimossa dall'alto, ad opera di italiani, e in Italia, non all'estero o ad opera di stranieri (gli italiani sono molto bravi nel farsi male da soli). Purtroppo gli esempi più evidenti di emarginazione totale e autoritaria dell'italiano si ...

