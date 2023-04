La legge della Florida sull’aborto. Manca il duro lavoro pro life, offrire alternative (Di sabato 15 aprile 2023) Il Parlamento della Florida, controllato dai repubblicani, ha approvato il divieto di aborto dopo sei settimane di gravidanza, una vittoria politica chiave per il governatore Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 aprile 2023) Il Parlamento, controllato dai repubblicani, ha approvato il divieto di aborto dopo sei settimane di gravidanza, una vittoria politica chiave per il governatore

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Angelo #Bonelli: 'La nomina di #Cingolani ad Ad di Leonardo viola l'art. 2, comma 4 della legge 20 luglio 2004, n.… - ZanAlessandro : La Presidente della @CorteCost Sciarra oggi ha ribadito la centralità di tutelare i diritti dei nati, “punti fermi… - jacopocoghe : Oggi il governatore della Florida @GovRonDeSantis ha firmato il disegno di legge per vietare #aborto dal momento in… - SoniaSamoggia : Un orso è un animale non un killer della mafia che può scegliere tra il bene e il male. Capisce solo la legge della… - paolamleone : RT @Miti_Vigliero: Tutti i bonus del 2023 bloccati: mancano oltre 3 miliardi di euro Il governo è in ritardo: solo 18 provvedimenti della l… -