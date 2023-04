La Lega cambia tesoriere. Da un condannato all’altro (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo nove anni di onorato servizio, Giulio Centemero non è più il tesoriere della Lega. Una decisione inattesa, arrivata nel corso del Consiglio federale del Carroccio a Milano, che come spiegano da via Bellerio non è altro che “un normale avvicendamento” che nulla ha a che vedere con il fatto che l’ormai ex amministratore federale è stato condannato a otto mesi di carcere con l’accusa di finanziamento illecito al partito. Giulio Centemero non è più il tesoriere della Lega. L’assemblea ha scelto il commercialista Alberto Di Rubba Che le cose stiano così non c’è da dubitarne visto che al suo posto l’assemblea ha scelto il commercialista Alberto Di Rubba (nella foto), amico ed ex socio proprio di Centemero, già condannato in primo grado a cinque anni in abbreviato per turbativa d’asta e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo nove anni di onorato servizio, Giulio Centemero non è più ildella. Una decisione inattesa, arrivata nel corso del Consiglio federale del Carroccio a Milano, che come spiegano da via Bellerio non è altro che “un normale avvicendamento” che nulla ha a che vedere con il fatto che l’ormai ex amministratore federale è statoa otto mesi di carcere con l’accusa di finanziamento illecito al partito. Giulio Centemero non è più ildella. L’assemblea ha scelto il commercialista Alberto Di Rubba Che le cose stiano così non c’è da dubitarne visto che al suo posto l’assemblea ha scelto il commercialista Alberto Di Rubba (nella foto), amico ed ex socio proprio di Centemero, giàin primo grado a cinque anni in abbreviato per turbativa d’asta e ...

