La Lazio non si ferma più (Di sabato 15 aprile 2023) Ventidue punti su ventiquattro con sette vittorie e un pareggio, la Lazio vola verso la Champions, consolida il secondo posto e ora aspetta buone notizie nel weekend dai risultati delle rivali. A La Spezia soffre mezz'ora poi dilaga e rifila tre gol alla squadra di casa. E se i primi due marcatori, Immobile su rigore e Anderson erano prevedibili nonostante il lungo digiuno, il tris griffato da Marco Antonio è una vera novità ma certifica la supremazia del gruppo di Sarri in questa fase della stagione. Semplici recupera Verde dall'inizio e punta sulla vena di Nzola e Gyasi. Sarri è costretto a cambiare la squadra che aveva battuto la Juventus, nel riscaldamento Casale avverte un prolema intestinale e lascia il posto a Patric. Partenza da incubo, la Lazio entra male in campo, lo Spezia per venti minuti sembra il Real Madrid. Provedel è fortunato sulla ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Ventidue punti su ventiquattro con sette vittorie e un pareggio, lavola verso la Champions, consolida il secondo posto e ora aspetta buone notizie nel weekend dai risultati delle rivali. A La Spezia soffre mezz'ora poi dilaga e rifila tre gol alla squadra di casa. E se i primi due marcatori, Immobile su rigore e Anderson erano prevedibili nonostante il lungo digiuno, il tris griffato da Marco Antonio è una vera novità ma certifica la supremazia del gruppo di Sarri in questa fase della stagione. Semplici recupera Verde dall'inizio e punta sulla vena di Nzola e Gyasi. Sarri è costretto a cambiare la squadra che aveva battuto la Juventus, nel riscaldamento Casale avverte un prolema intestinale e lascia il posto a Patric. Partenza da incubo, laentra male in campo, lo Spezia per venti minuti sembra il Real Madrid. Provedel è fortunato sulla ...

