La labile balla del lavabile

(Di sabato 15 aprile 2023) C’è questa imbrattatrice demente, Chloe Bertini, che va su La7 (dove altro?) e dice: “La protesta deve essere insopportabile”. Viene persino il dubbio che abbia azzeccato una cosa giusta, perché di fronte ai vandalismi di Ultima generazione l’unica cosa che viene voglia di rispondere è: mo’ ve lo buco, il futuro. Ma c’è di peggio, in quanto a baggianate. Ad esempio un giornale che si chiama “Left - Un pensiero nuovo a sinistra” (ieri scriveva: “Occupatevi del Po, non della vernicedei monumenti”. Peccato che proprio ieri arriva la sovrintendente per Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Milano, Emanuela Carpani, cui il Mic aveva chiesto informazioni sul monumento deturpato a piazza Duomo. Risposta: “La relazione ricevuta evidenzia che l’acqua utilizzata in grande quantità con le idropulitrici si è rivelata un mezzo non idoneo o comunque non sufficiente per ...