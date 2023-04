La Juve si gode Gatti | ma l’Everton fa sul serio | Primapagina

Leggi su justcalcio

Sei partite di fila da titolare, sei partite di fila sempre tra i migliori della difesa bianconera. Insomma, Federicosi è preso la, finalmente. Il gol segnato allo Sporting Lisbona è solo il premio ai sacrifici e a tutti i suoi meriti, quasi una conseguenza. Perché se la sua carriera è un inno all'impegno e alla perseveranza, anche questa sua prima stagione in bianconero ha vistosudarsi ogni singolo minuto. Lui che è passato da Promozione ed Eccellenza, dalla serie D, dalla serie C e dalla serie B. Lui che ha mollato il settore giovanile nazionale (prima Toro e poi Alessandria) per ripartire dai dilettanti, svolgendo parallelamente lavori pesanti per poter arrivare a fine mese e non come luogo comune. ...