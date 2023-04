(Di sabato 15 aprile 2023) Quattro anni dopo l’incendio che ha devastatode Paris, la cattedrale gotica riavrà la suala. L’installazione della base in quercia di 80 tonnellate delladicompletata il 15 aprile 2023, secondo l’ente pubblico responsabile del progetto di restauro. Il restauro Lasostitutivaidentica alla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : La guglia di Notre-Dame sarà maestosamente restaurata entro la fine dell’anno - Livia_DiGioia : RT @Tugli: Accadeva oggi, 15 aprile 2019, la cattedrale di Notre Dame viene quasi completamente inghiottita dalle fiamme che causano il cro… - annamaria_ff : RT @Tugli: Accadeva oggi, 15 aprile 2019, la cattedrale di Notre Dame viene quasi completamente inghiottita dalle fiamme che causano il cro… - RistagnoAnna : RT @Tugli: Accadeva oggi, 15 aprile 2019, la cattedrale di Notre Dame viene quasi completamente inghiottita dalle fiamme che causano il cro… - bb91687509 : RT @Tugli: Accadeva oggi, 15 aprile 2019, la cattedrale di Notre Dame viene quasi completamente inghiottita dalle fiamme che causano il cro… -

Ma la parte più delicata resta il recupero della flèche, lain legno lunga 70 metri e ... Solo adesso, a fine aprile, i blocchi verranno trasportati dentroDame dai falegnami per ...... Emmanuel Macron, ha assicurato oggi - durante una visita al cantiere diDame - che la ... Il presidente si era concesso 5 anni per ricostruire l'edificio, in particolare lacrollata quel 15 ...... che ha spiegato che 'ogni giorno circa mille persone lavorano' alla ricostruzione di- Dame. ... ma è salito a vedere lo 'sgabello' che da fine mese supporterà la nuova. 'Tengo a ...

Notre-Dame sta per ritrovare la sua guglia RSI.ch Informazione

Quattro anni dopo l’incendio che ha devastato Notre-Dame de Paris, la cattedrale gotica riavrà la sua guglia entro la fine dell’anno. L’installazione della base in quercia di 80 tonnellate della gugli ...Quattro anni fa andava a fuoco Notre-Dame. Oggi Carlo Blasi, l’architetto italiano che ne ha curato la messa in sicurezza poi il restauro, annuncia che la Cattedrale di Parigi potrà essere riaperta ne ...