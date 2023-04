La grandine distrugge frutta e ortaggi | Coldiretti Lazio lancia l’allarme

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 15 aprile 2023) Roma – Ingenti i danni causati dal maltempo in tutto ilcon violenti temporali e trombe d’aria, accompagnati dallache ha distrutto, soprattutto fragole, albicocche, pere, pesche e mandorle, ma anche: dalle zucchine ai carciofi fino agli asparagi e alle fave, che rischiano di mancare per l’appuntamento del primo maggio. Tra le zone più colpite Latina, Viterbo e i Castelli Romani, in modo particolare Velletri. “I forti temporali con precipitazioni violente – spiega il presidente di, David Granieri – soprattutto se accompagnati da, hanno provocato danni irreparabili alle coltivazioni e ai frutteti. I nostri produttori sono stati costretti a sostituire migliaia di giovani piante. I raccolti sono sempre più esposti ...