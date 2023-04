La fuga di Artem Uss | tra commedia e il precedente di Mifsud

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il 29 novembre scorso il Dipartimento di Stato americano segnala al Ministero della Giustizia italiano il «pericolo… - elio_vito : Bisogna essere onesti, se la vicenda della “fuga” dai domiciliari del russo Artem Uss fosse accaduta con Giuseppe C… - riccardomagi : Il governo si è preso il merito dell'arresto di Messina Denaro,come vittoria di Stato.Sulla spia russa Artem Uss,in… - antoanto56 : RT @elio_vito: Bisogna essere onesti, se la vicenda della “fuga” dai domiciliari del russo Artem Uss fosse accaduta con Giuseppe Conte al g… - ruffino_paola : RT @jacopo_iacoboni: Dal mistero del braccialetto al fastidio degli americani fino agli aiuti italiani, tutti i buchi neri nel grande scari… -

E il governo organizzò lo scaricabarileUss, scontro tra il ministero e i giudici di Milano sui domiciliari. Procura generale: "Visite e cellulari a disposizione" Gli Usa avvisarono il ...SulladiUss , l'imprenditore russo ai domiciliari fuggito da Milano , è scontro tra ministero della Giustizia e Corte d'Appello del capoluogo lombardo. Nella relazione inviata a via Arenula dai ...13.04.2023 19:02LA RESPONSABILITA DELL'INCREDIBILEDELLA SPIA RUSSAUSS REPUBBLICA ASSOLVE I SERVIZI 08.04.2023 18:00ALTA TENSIONE TRA ...

Si discute ancora della fuga di Artem Uss Il Post

Altro che intelligence. Sulla fuga del russo sospettato di spionaggio, i servizi dicono: “Non ci avevano avvertito”. D’altra parte non è la prima volta che accade una cosa del genere ...Nessuno vuole prendersi la responsabilità. Nessuno di coloro che hanno avuto un ruolo nella disastrosa detenzione del russo Artem Uss, ricercato dagli Stati Uniti, arrestato in Italia e fuggito dai do ...