La crisi degli Stati Uniti rivela la fragilità dell'Occidente (Di sabato 15 aprile 2023) Se nonostante tutto Donald Trump può candidarsi alla Casa Bianca, significa che l'America, almeno per come la conoscevamo, non esiste più. Parliamo di un Paese controverso, intendiamoci, di cui l'economista John Kenneth Galbraith diceva che non si dovrebbe mai visitare per la prima volta perché si rischia di tornare indietro con un mucchio di idee sbagliate. Fatto sta che, al netto dei loro limiti e delle loro evidenti contraddizioni, gli Stati Uniti erano comunque una nazione in cui non si potevano varcare determinati limiti. Insomma, chiunque sarebbe crollato sotto il peso degli scandali che gravano sulle spalle di Trump. Se neanche le accuse di cospirazione contro lo Stato, la conclamata frequentazione di pornostar e la costituzione di un partito nel partito, al grido di «Make America Great Again» sono riusciti, finora, ad ...

