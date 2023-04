La conferenza stampa pregara del tecnico nerazzurro (Di sabato 15 aprile 2023) 15 Aprile 2023 Consueto appuntamento con la stampa a 24 ore dal match di campionato per il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo che nella conferenza pregara ha anticipato i molti temi della sfida con la Ternana in programma domani (ore 16.15) allo Stadio “Liberati”. Questi i passaggi principali: “La Ternana è una squadra molto tecnica che gioca un calcio abbastanza offensivo con giocatori che hanno tecnica e qualità. Nelle ultime gare hanno raccolto meno di quanto meritato per cui sappiamo che non sarà una partita semplice. Noi ci arriviamo bene, mancheranno Tourè e De Vitis mentre gli altri sono tutti convocati, compresi Masucci, Esteves e Torregrossa; e dal punto di vista tattico abbiamo lavorato su più fronti visto che non sappiamo come si posizioneranno gli avversari; ultimamente stavano giocando a tre ... Leggi su seriea24 (Di sabato 15 aprile 2023) 15 Aprile 2023 Consueto appuntamento con laa 24 ore dal match di campionato per ilLuca D’Angelo che nellaha anticipato i molti temi della sfida con la Ternana in programma domani (ore 16.15) allo Stadio “Liberati”. Questi i passaggi principali: “La Ternana è una squadra molto tecnica che gioca un calcio abbastanza offensivo con giocatori che hanno tecnica e qualità. Nelle ultime gare hanno raccolto meno di quanto meritato per cui sappiamo che non sarà una partita semplice. Noi ci arriviamo bene, mancheranno Tourè e De Vitis mentre gli altri sono tutti convocati, compresi Masucci, Esteves e Torregrossa; e dal punto di vista tattico abbiamo lavorato su più fronti visto che non sappiamo come si posizioneranno gli avversari; ultimamente stavano giocando a tre ...

