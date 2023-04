(Di sabato 15 aprile 2023) Non è la prima volta: sono anni che Pechino prova a spostare il baricentro del sistema monetario mondiale, a tutt’oggi saldamente in mano alamericano. Finora la principale sponda ai piani del Dragone è arrivata dalla Russia, più volte oggetto di una vera e propria saldatura tra la moneta cinese, lo yuan e il rublo. Obiettivo, creare un blocco pan-asiatico delle transazioni per aumentare la massa critica contro il biglietto verde. Ora però c’è un nuovo alleato. Ilsocialista di Lula da Silva. Il presidente del maggiore Paese sudamericano, fresco di vittoria alle elezioni contro Bolsonaro, in questi giorni in visita nella Repubblica Popolare, accolto in pompa magna dal lider maximo del Dragone, Xi Jinping. Ed è proprio qui che è andata in scena la nuova alleanza nel nome della sovranità monetaria. Sì perché a sentire lo stesso Lula, i ...

La Cina si aggrappa al Brasile per disarcionare il dollaro Formiche.net

Il presidente verdeoro Lula propone per i Paesi Brics, di cui il Dragone fa parte, l'uso di una valuta alternativa al biglietto verde per gli scambi commerciali ...Tre giorni di visita a Pechino con un obiettivo dichiarato poco realistico (far svolgere alla Cina un ruolo per arrivare alla pace in Ucraina) e uno meno sbandierato ma di sostanza: evitare che Cina e ...