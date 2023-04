Karate, Serie A Vancouver 2023: la squadra maschile di kata sarà in pedana per la medaglia d’ro (Di sabato 15 aprile 2023) E’ appena andata in archivio la prima giornata dedicata alle eliminatorie della tappa di Vancouver (Canada) della Serie A 2023 di Karate. Il programma del venerdì sul tatami della British Columbia vedeva in azione le ragazze del kata individuale, i Karateka del kata a squadre e le categorie più pesanti del kumite. Per l’Italia, oggi abbiamo visto in gara Carolina Amato dell’Esercito, quindi Chiara Tagliafierro ed Elisa Crescenzi delle Fiamme Oro per il kata individuale, oltre alla squadra maschile di kata del Master Rapid. E proprio quest’ultima, composta da Gabriele Petroni, Daniele Petrillo, e Franco Sacristani, ha conquistato la finale per la medaglia d’oro da disputare domenica ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) E’ appena andata in archivio la prima giornata dedicata alle eliminatorie della tappa di(Canada) delladi. Il programma del venerdì sul tatami della British Columbia vedeva in azione le ragazze delindividuale, ika dela squadre e le categorie più pesanti del kumite. Per l’Italia, oggi abbiamo visto in gara Carolina Amato dell’Esercito, quindi Chiara Tagliafierro ed Elisa Crescenzi delle Fiamme Oro per ilindividuale, oltre alladidel Master Rapid. E proprio quest’ultima, composta da Gabriele Petroni, Daniele Petrillo, e Franco Sacristani, ha conquistato la finale per lad’oro da disputare domenica ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FijlkamOfficial : Serie A di Vancouver: la squadra del Master Rapid in finale per l’oro - VivMilano : RT @FijlkamOfficial: 19 italiani in volo per la Serie A di Vancouver - kirbiscuits : cobra kai è la serie perfetta per una persona nostalgica come me perché i film di karate kid sono stati la mia infa… - FijlkamOfficial : 19 italiani in volo per la Serie A di Vancouver - BiffiLuca : @gaepaulie @capuanogio Parlano di un rosso quando e' giallo tutta la vita,è deciso ma non ha ne piede a martello ne… -