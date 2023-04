Juventus, Cassano: “Annata pessima e big svalutati: Di Maria sfruttato male” (Di sabato 15 aprile 2023) La Juventus di Max Allegri ad Antonio Cassano proprio non piace. L’ex attaccante in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla stagione e le prossime mosse dei bianconeri, vedendo “solo ombre” in un’Annata “pessima, negativa”. Poi si entra nei dettagli: “A luglio Allegri aveva detto: “A marzo-aprile dobbiamo essere dentro a tutto – spiega Cassano -. Risultato: è uscito nel girone Champions in modo vergognoso, a novembre era fuori dalla lotta scudetto. Coppa Italia e Europa League non salvano nulla. La Juve deve lottare per lo scudetto. La rosa è stata svalutata: Vlahovic su tutti. Di Maria, che resta un genio, viene sfruttato male a 50 metri dalla porta. Squadra sempre sotto palla, tutti in difesa. Ha venti nazionali e gioca in modo ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Ladi Max Allegri ad Antonioproprio non piace. L’ex attaccante in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sulla stagione e le prossime mosse dei bianconeri, vedendo “solo ombre” in un’, negativa”. Poi si entra nei dettagli: “A luglio Allegri aveva detto: “A marzo-aprile dobbiamo essere dentro a tutto – spiega-. Risultato: è uscito nel girone Champions in modo vergognoso, a novembre era fuori dalla lotta scudetto. Coppa Italia e Europa League non salvano nulla. La Juve deve lottare per lo scudetto. La rosa è stata svalutata: Vlahovic su tutti. Di, che resta un genio, vienea 50 metri dalla porta. Squadra sempre sotto palla, tutti in difesa. Ha venti nazionali e gioca in modo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Juventus, #Cassano: 'Annata pessima e big svalutati: Di Maria sfruttato male' - Pall_Gonfiato : #Cassano si è soffermato sulla situazione della #Juventus - WiAnselmo : RT @Mediagol: Cassano in tackle su Mourinho: “Ha vinto tanto? Non me ne frega niente. Allegri…” - Mediagol : Cassano in tackle su Mourinho: “Ha vinto tanto? Non me ne frega niente. Allegri…” - MondoBN : CASSANO a gamba tesa su Allegri: “Ha g -