Juventus, cambiano i piani per la porta: come Perin può aiutare (Di sabato 15 aprile 2023) La prestazione super di Perin contro lo Sporting Lisbona può aprire ad un posto da titolare per la prossima stagione. Szczesny sembra pronto a lasciare Torino Nel corso dei mesi la Juventus ha continuato a monitorare vari portieri, vista anche la possibilità di partenza da parte di Szczesny. Il portiere polacco è cercato da mesi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 15 aprile 2023) La prestazione super dicontro lo Sporting Lisbona può aprire ad un posto da titolare per la prossima stagione. Szczesny sembra pronto a lasciare Torino Nel corso dei mesi laha continuato a monitorare vari portieri, vista anche la possibilità di partenza da parte di Szczesny. Il portiere polacco è cercato da mesi L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Quando leggo che 'se la #Juventus non riavrà i 15 punti il 19 aprile il successivo processo sportivo sarà solo inte… - Scrondo72 : @saltandpepper90 Se la Juventus retrocede cambiano gli scenari?? - Maramaldo59 : @salvalapezza @juventusfc Non si cambiano i FATTI oggettivi che non sono opinioni! Trovami una intervista post Calc… - Attilio_DErcole : RT @mirkonicolino: Quando leggo che 'se la #Juventus non riavrà i 15 punti il 19 aprile il successivo processo sportivo sarà solo integrati… - Giampaolo661 : RT @mirkonicolino: Quando leggo che 'se la #Juventus non riavrà i 15 punti il 19 aprile il successivo processo sportivo sarà solo integrati… -