Juve, senti Cassano: «Tenere Allegri sarebbe un suicidio, fa cag…» (Di sabato 15 aprile 2023) Antonio Cassano ha parlato andando contro a Massimiliano Allegri e la sua stagione con la Juventus. I dettagli Antonio Cassano ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Massimiliano Allegri e della Juventus. PAROLE – «Con i giocatori forti che ha fa vedere un calcio osceno. Hai le coppe in bacheca? E allora? Se le loro squadre giocano di m… io lo dico e non mi nascondo. Ma se ti dico solo giocano male, non rende abbastanza l'idea. Perché la maggior parte delle volte anno proprio cag… Ripartire da Allegri l'anno prossimo sarebbe un suicidio: l'errore è stato fargli un contratto lungo a quelle cifre, ma se sbagliare è umano, perseverare è diabolico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

