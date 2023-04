Juve, per Procura FIGC rischio boomerang sull’articolo 4 (Di sabato 15 aprile 2023) Alla notifica di chiusura delle indagini sul nuovo filone che riguarda le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altri club, per la Juventus è stata ipotizzata la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla slealtà sportiva. Nessuna contestazione, invece, per quanto riguarda l’articolo 31, inerente L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 15 aprile 2023) Alla notifica di chiusura delle indagini sul nuovo filone che riguarda le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altri club, per lantus è stata ipotizzata la violazione dell’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla slealtà sportiva. Nessuna contestazione, invece, per quanto riguarda l’articolo 31, inerente L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : 'Cori razzisti a #Lukaku, sanzione sospesa e curva #Juve aperta' Questa decisione è giusta: la Juve ha collaborato… - marifcinter : Cori razzisti contro #Lukaku, sospesa la sanzione di squalifica per la curva della #Juve - reportrai3 : L'unico arbitro condannato è Massimo De Santis ma la pena è sospesa dalla Cassazione. Sospesi per pochi mesi Claudi… - maggiore71 : @cmdotcom Quella di calciopoli è una vicenda torbida di giustizialismo pilotato dai media e da manovre politiche. Q… - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky Sport - Juve, con il Sassuolo conferma in porta per Perin, Paredes in lizza per una maglia a centrocampo https://t.c… -