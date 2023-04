Juve, la Corte FIGC sospende la chiusura della curva (Di sabato 15 aprile 2023) La curva della Juventus era stata chiusa dal Giudice Sportivo per i cori a sfondo razzista indirizzati a Romelu Lukaku durante la sfida casalinga contro l’Inter valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, e terminata 1-1 proprio grazie al calcio di rigore trasformato negli ultimi secondi di partita dall’attaccante belga, in forza ai nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 15 aprile 2023) Lantus era stata chiusa dal Giudice Sportivo per i cori a sfondo razzista indirizzati a Romelu Lukaku durante la sfida casalinga contro l’Inter valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, e terminata 1-1 proprio grazie al calcio di rigore trasformato negli ultimi secondi di partita dall’attaccante belga, in forza ai nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

