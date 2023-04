Juve | il mental coach di Perin | «Lavora come fosse sempre titolare»

(Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Nicoletta Romanazzi,di Mattia, sulle prestazioni del portiere con lantus Nicoletta Romanazzi,di Mattia, ha parlato del portiere della. PAROLE – Lui dà il 100 per cento e viveseun primo portiere. Anche se il rapporto con Szczesny è ottimo, fraterno. Una delle cose che impari se fai tanto lavoro su di te è l’importanza del gioco di squadra. Lui ha capito tante cose e vuole trasmetterle, creare alleanze. Mattia fa impressione. E’ venuto con me a fare la presentazione del mio libro e la gente era scioccata. Sembrava lui il! Sono contentissima. Abbiamo fatto e stiamo facendo un lavoro molto ...

... anche grazie all'aiuto di uncoach, che lo riporta a Torino, ancora da secondo dietro a ...abbracci dei compagni a fine partita testimoniano l'importanza delle due parate che lasciano lain ...... oppure per chi va in campo diventa dura (anzi, a conti fatti è dura anche per la). E in vista ... Bucci era un vincente del basket e prima di andarsene è stato pure ilcoach di Carlo ...'In una situazione in cui la squadra è destabilizzata dalle incertezze l'unico valido rimedio è quello di creare certezze alternative. Il contrario di quanto fatto da Allegri, che nel giro di una ...

