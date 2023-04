Juve, il ds del Frosinone: «Pochi forti come Gatti, può diventare…» (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, sulle prestazioni di Federico Gatti con la Juve Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato a Tuttosport dell’impatto di Gatti alla Juventus. PAROLE – «Lo avevo definito un giocatore con la fisicità, la prestanza, l’aggressività, la personalità di Chiellini e con i piedi di Bonucci. Qualcuno si mise a ridere, però vedrete nel tempo cosa farà Federico Gatti: perché ha le stimmate del campione. E’ un giocatore per me straordinario. In Italia giocatori forti come lui ce ne sono Pochi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo del, sulle prestazioni di Federicocon laGuido Angelozzi, ds del, ha parlato a Tuttosport dell’impatto diallantus. PAROLE – «Lo avevo definito un giocatore con la fisicità, la prestanza, l’aggressività, la personalità di Chiellini e con i piedi di Bonucci. Qualcuno si mise a ridere, però vedrete nel tempo cosa farà Federico: perché ha le stimmate del campione. E’ un giocatore per me straordinario. In Italia giocatorilui ce ne sono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

