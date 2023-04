Juve-Frattesi | spunta il retroscena di Allegri | “Andai a Monza…”

(Di sabato 15 aprile 2023) Lantus, dopo la vittoria all’andata dei quarti d’Europa League, si prepara ad affrontare il Sassuolo in Serie A: le parole di. Lantus non ha brillato contro lo Sporting Lisbona in Europa League. Ma in casa all’Allianz Stadium nella gara di andata dei quarti era fondamentale vincere e Federico Gatti ha segnato un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ???? #Juventus, alla vigilia del match con il #Sassuolo parla #Allegri ??? Il riferimento va anche a #Frattesi - juventibus : RT @NicolaBalice: #Juve, #Allegri: '#Frattesi? Andai a vederlo a Monza in B e chiesi a Galliani chi fosse quel ragazzotto con buone qualità' - cmdotcom : #Juve su #Frattesi, anche #Allegri vota sì: 'Quella volta con #Galliani...' - sportli26181512 : Juve su Frattesi, anche Allegri vota sì: 'Quella volta con Galliani...': “Non parlo di giocatori di altre squadre”.… - tuttosport : ?? #Frattesi e mercato #Juve: #Allegri rivela l'aneddoto con #Galliani -

E che lo stesso Allegri ha ammesso di seguire ormai da diverso da tempo, da prima che tornasse sulla panchina della, da prima chesi confermasse ad alti livelli in serie A. 'Mi ricordo ...Calciomercato Juventus, Allegri in conferenza stampa ha parlato apertamente di un giocatore in particolare: i dettagli. Allegri in conferenza stampa si è lasciato andare su un, possibile, 'nuovo ...Un commento sulla squadra di Dionisi e su: "è un giocatore del Sassuolo quindi ... Sulla presenza di De Sciglio per lae su quanto incide Berardi, Allegri ha risposto: " Berardi ...

Frattesi e mercato Juve: Allegri rivela l'aneddoto con Galliani Tuttosport

“Non parlo di giocatori di altre squadre”. Solitamente la frase di repertorio è questa, non solo nelle conferenze stampa di Max Allegri ma di quasi ogni allenatore quando vengono interrogati su un pos ...La Juventus di Allegri è pronta ad affrontare il Sassuolo di Dionisi nella partita valevole per la 30^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV.