Juve | Allegri | «Pogba non è ancora pronto | su Szczesny…»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo

PAROLE – «Oggi parlerò con Tek, se è sereno e tranquillo può venir via con noi e viene in panchina. Così ha una giornata di recupero e riposo, Perin è in una buona condizione ed è un portiere importante. Rispetto a quando è arrivato ha fatto progressi e miglioramenti importanti, ora è tra i più bravi che ci sono. Per affidabilità e presenza nella partita. Pogba e Paredes? Sono due situazioni diverse. Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare. Pogba non è ancora pronto per giocare. Al momento posso solo dire che Kean non ...

