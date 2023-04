Juve: Allegri, oggi parlo con Szczesny e vediamo (Di sabato 15 aprile 2023) "Se è sereno e tranquillo può venire in panchina, così avrà modo di recuperare": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dà aggiornamenti sulle condizioni di Szczesny dopo le palpitazioni ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) "Se è sereno e tranquillo può venire in panchina, così avrà modo di recuperare": il tecnico dellantus, Massimiliano, dà aggiornamenti sulle condizioni didopo le palpitazioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Football__Tweet : ?? Cristiano Ronaldo has now seen seven managerial exits since 2019: ???? Max Allegri: Juve ? ???? Maurizio Sarri: Juve… - carlogarganese : Serie A OPEN PLAY xG 2022-23 1. Milan 48 xG Napoli 42 Inter 41 Atalanta 39 Lazio 33 Roma 31 Fiorentina 31 Udinese… - juventusfc : ??Allegri: « La migliore versione della Juve è quella che vince ». #JUVSCP - ASefardito : @CiacciaStryker Garcia ci ho creduto, ma sinceramente con quella juve non mi sono mai fatto troppe aspettative, ide… - sportli26181512 : Juve, #Allegri: 'Pogba ancora non è pronto. Oggi parlerò con Szczesny': Le parole dell'allenatore bianconero nella… -