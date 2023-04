Juve, Allegri: 'Kean out, Vlahovic dal 1'. Pogba non è pronto'. Poi la polemica sulle critiche al suo gioco... (Di sabato 15 aprile 2023) L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che domani vedrà i bianconeri... Leggi su calciomercato (Di sabato 15 aprile 2023) L'allenatore dellantus, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida che domani vedrà i bianconeri...

