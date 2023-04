Juve, adesso l'accordo "utile" per una penalizzazione meno dura (Di sabato 15 aprile 2023) Si intravede una mano tesa alla Juventus - da un lato - nell'avviso di chiusura indagini inviato da Chiné sui nuovi filoni d'indagine. Dall'altro, la volontà di consolidare la posizione accusatoria, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 aprile 2023) Si intravede una mano tesa allantus - da un lato - nell'avviso di chiusura indagini inviato da Chiné sui nuovi filoni d'indagine. Dall'altro, la volontà di consolidare la posizione accusatoria, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Danilo: « Ciò che faccio adesso non è diverso da quello che facevo quando sono arrivato alla Juve. Ho sempre cerca… - IRubentismo : @MaxG973 @Gazzetta_it Questo fa capire il vero numero dei tifosi juventini. Quando sentiamo dire che la juve e la s… - FuckTheVar : duole dirlo ma ormai la nostra #Juve ha un pubblico migliore quando va in trasferta che allo Stadium, ragione per c… - AlessandroGebb4 : RT @Djnc78: Cioè, qualsiasi ricorso che si fa in ambito sportivo viene risolto da un 'si' o da un 'no'. Solo quando a ricorrere è la Juve l… - DIABOLIK_7 : RT @Stefano88162581: @h_aigarimasu @DIABOLIK_7 @gabbo_gobbo Cosa vuoi che succeda? Che viene ribaltato tutto ancora? Qui sono intercettazio… -