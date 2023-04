Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juric: 'Con quello che Cairo ci ha messo a disposizione potevamo fare meglio': Juric: 'Con quello che Cairo ci ha m… - Angelo046117211 : RT @ToroGoal: ??Le parole di #Juric pre #TorinoSalernitana: “Secondo voi #Piatek, #Dia e #Candreva sono peggio del nostro attacco? Possiamo… - filicappe_ : RT @MondoToro_net: ???La conferenza stampa di #Juric pre #TorinoSalernitana: “Abbiamo perso 7 titolari più altrettante riserve. Con quello c… - filicappe_ : RT @MondoToro_net: ???La conferenza stampa di #Juric pre #TorinoSalernitana: “I rientri di #Zima e #Aina sono ancora lontani, #Ilic si è all… - francesco_bonsi : RT @jacopoformia: ?? Descrizione perfetta del Toro 2022-2023 ?? #Juric: “Possiamo fare la partita contro tutti, non capita che subiamo 22 ti… -

Suona la carica, Ivan. Dopo due sconfitte casalinghe, in questa vigilia chiede un pronto riscatto ai suoi calciatori ... che non perde da sei giornate eun attacco molto forte che non è ...quello che avevamo a disposizione potevamo fare meglio tutti e due'.ha parlato del futuro: 'Al prossimo anno non ci penso ancora. L'anno scorso abbiamo fatto un lavoro strepitoso, per la ...ha poi parlato dei singoli: ' Ilic si è allenatonoi in settimana ma non so se giocherà. Aina e Zima ancora assenti. Vlasic è calato dopo il Mondiale, ma si allena bene ed è buonotutti.

Juric: "Con quello che Cairo ci ha messo a disposizione potevamo fare meglio" La Gazzetta dello Sport

A nove giornate dalla fine della stagione il campionato del Torino rischia di essere già terminato: troppi i punti che separano la squadra granata dal settimo posto, tanti (6) anche quelli di differen ...Alla vigilia di Torino-Salernitana, il tecnico croato ha fatto il punto della situazione annunciando tre titolari per la sfida di domani.