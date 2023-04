Julia Ituma | tutti i misteri dietro la morte | con chi era al telefono

Leggi su tvzap

(Di sabato 15 aprile 2023) Pallavolista morta, ecco con chi era alprima della tragedia – In attesa di avere i risultati dell’autopsia, proseguono senza sosta le indagini degli inquirenti per ricostruire le ultime ore di vita di, la giovane atleta morta il 13 aprile ad Istanbul. La ragazza, lo ricordiamo, è deceduta a seguito di una caduta dal sesto piano dell’hotel in cui alloggiava assieme alla squadra di pallavolo dell’Igor Novara. leggi anche: Pallavolista morta, parla la mamma: le sue dichiarazioni leggi anche: Precipita dal settimo piano, morto imprenditore italianolaNel mirino delle forze dell’ordine non soltanto i video delle telecamere di sicurezza della struttura ...