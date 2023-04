Julia Ituma, rientrata in Italia la salma della pallavolista 18enne morta in Turchia (Di sabato 15 aprile 2023) Il corpo di Julia Ituma, la pallavolista 18enne morta a Istanbul cadendo dal sesto piano di un hotel, è rientrato oggi in Italia. La giocatrice si trovava in Turchia insieme alla sua squadra, la Igor Volley, per una partita di semifinale di Champions League. Il rientro è avvenuto con un volo della Turkish Airlines atterrato a Malpensa alle 9.50. Il feretro è poi stato trasferito in una camera mortuaria a Milano. Il funerale della giovane sarà celebrato nel capoluogo lombardo martedì alle 11, nella chiesa di San Filippo Neri in via Gabbro: la parrocchia nel quartiere della Bovisasca è quella dove Julia Ituma ha iniziato a giocare a pallavolo. I familiari della giovane ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 aprile 2023) Il corpo di, laa Istanbul cadendo dal sesto piano di un hotel, è rientrato oggi in. La giocatrice si trovava ininsieme alla sua squadra, la Igor Volley, per una partita di semifinale di Champions League. Il rientro è avvenuto con un voloTurkish Airlines atterrato a Malpensa alle 9.50. Il feretro è poi stato trasferito in una camera mortuaria a Milano. Il funeralegiovane sarà celebrato nel capoluogo lombardo martedì alle 11, nella chiesa di San Filippo Neri in via Gabbro: la parrocchia nel quartiereBovisasca è quella doveha iniziato a giocare a pallavolo. I familiarigiovane ...

