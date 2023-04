Julia Ituma, oggi rientra in Italia la salma della pallavolista 18enne morta in Turchia (Di sabato 15 aprile 2023) Il corpo di Julia Ituma, la pallavolista 18enne morta a Istanbul cadendo dal sesto piano di un hotel, rientrerà in Italia entro oggi. La giocatrice si trovava in Turchia insieme alla sua squadra, la Igor Volley, per una partita di semifinale di Champions League. Il rientro della salma nelle prossime ore è stato confermato da Enrico Marchioni, direttore generale del club. Il funerale della giovane sarà celebrato a Milano martedì alle 11, nella chiesa di San Filippo Neri in via Gabbro: la parrocchia nel quartiere della Bovisasca è quella dove Julia Ituma ha iniziato a giocare a pallavolo. Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 aprile 2023) Il corpo di, laa Istanbul cadendo dal sesto piano di un hotel, rientrerà inentro. La giocatrice si trovava ininsieme alla sua squadra, la Igor Volley, per una partita di semifinale di Champions League. Il rientronelle prossime ore è stato confermato da Enrico Marchioni, direttore generale del club. Il funeralegiovane sarà celebrato a Milano martedì alle 11, nella chiesa di San Filippo Neri in via Gabbro: la parrocchia nel quartiereBovisasca è quella doveha iniziato a giocare a pallavolo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - Coninews : Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ??… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - LaPaola110 : RT @fanpage: Il telefonino di Julia Ituma, la 18enne pallavolista italiana morta due giorni fa a Istanbul dopo aver giocato la semifinale d… - SkyTG24 : Julia Ituma, oggi rientra in Italia la salma della pallavolista 18enne morta in Turchia -