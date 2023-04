Julia Ituma | l' ex allenatore | ' Era introversa | ma solare'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaCapizzi : Sulla morte di Julia Ituma troppe parole risultano fuori luogo e irrispettose. Poi però leggi Annalisa Cuzzocrea e… - Coninews : Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ??… - LegaVolleyFem : La Lega Pallavolo Serie A Femminile si stringe intorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società… - 361_magazine : Morte di Julia Ituma, spunta il mistero del telefonino - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Il feretro di Julia Ituma sta rientrando in Italia, martedì 18 aprile i funerali a Milano -

La morte dia Istanbul ha lasciato un vuoto che non si riesce a colmare. Tantissime parole, nessuna spiegazione. La mamma , Elizabeth, si dispera e cerca di capire cosa possa essere successo in quegli ...- Il ricordo di Massimo Bellano, attuale coach del Cuneo Granda San Bernardo è stato per più di tre anni connel Club ...Le ultime risposte sul mistero della morte della pallavolistasono affidate all'autopsia, effettuata a Istanbul. Il corpo della giovanissima campionessa rientrerà in Italia questo pomeriggio ma ancora troppi misteri avvolgono la sua scomparsa. Le ...

La telefonata all'amico e il biglietto d'addio: tutti i misteri dietro la morte di Julia Ituma. «Ma la polizia ha cancellato tutto» Open

Il cellulare di una 18enne senza nulla in memoria sembra inverosimile e per il caso tragico di Julia Ituma c’è il mistero del telefono trovato vuoto dalla madre. La polizia ne ha esaminato il ...Il ricordo di Massimo Bellano, attuale coach del Cuneo Granda San Bernardo è stato per più di tre anni con Julia nel Club Italia ...