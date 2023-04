Juice verso Giove, ecco il primo selfie (Di sabato 15 aprile 2023) Ha appena iniziato il suo lungo viaggio verso Giove e Juice ha già sorpreso inviando a Terra il suo primo selfie. Il satellite Jupiter Icy Moons Explorer - una missione guidata dall'Esa - ha infatti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Ha appena iniziato il suo lungo viaggioha già sorpreso inviando a Terra il suo. Il satellite Jupiter Icy Moons Explorer - una missione guidata dall'Esa - ha infatti ...

Juice verso Giove, ecco il primo selfie Ha appena iniziato il suo lungo viaggio verso Giove e Juice ha già sorpreso inviando a Terra il suo primo selfie. Il satellite Jupiter Icy Moons Explorer - una missione guidata dall'Esa - ha infatti scattato le prime immagini della ... Segui la sonda Juice in diretta! Ascolta l'articolo L'ESA ha reso disponibile un vero e proprio tracking per seguire il viaggio della sonda Juice verso Giove, ecco dove collegarvi Dopo il rinvio di 24 ore causa maltempo, è partita con successo dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana Francese, la missione dell'ESA JUICE ( Jupiter Icy ... Ecco il vero protagonista della missione Juice diretta verso Giove La missione Juice è partita con successo ieri 14 aprile ma c'è chi ha voluto "rubare la scena" al razzo in partenza: un delizioso bradipo è stato immortalato nel corso delle riprese della partenza da ...