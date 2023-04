Jannik Sinner si ferma in semifinale all’ATP di Monte-Carlo | vince Rune

(Di sabato 15 aprile 2023) Una partita lunga, stressante e ricca di fattori imprevedibili. Alla fine a spuntarla è stata Holgerha dovuto dire addio alla finale del Masters 1000 di. Il norvegese si è imposto in tre set, dopo quasi tre ore di gioco e si prepara ad affrontare Rublev in finale. Andiamo dunque a ripercorrere brevemente come è andato l’incontro. Niente da fare per, in finale ci vaE’ stata una vera battaglia, non solo per le risposte viste sul campo da parte dei due tennisti, ma anche contro le condizioni metereologiche che hanno portato ad un’interruzione della gara. In finale come detto ci è andato, maha lottato fino all’ultimo per provare a capovolgere le sorti ...

Si ferma in semifinale contro Holger Rune la corsa dia Montecarlo . Al termine di una maratona di oltre 2 ore e 30 minuti, con in mezzo una lunga pausa per pioggia , l'altoatesino esce sconfitto dal Ranieri III per 6 - 1, 5 - 7, 5 - 7 ..., numero 8 del mondo, sfida Holger Rune , numero 7 del ranking. In palio l'accesso alla finalissima in programma domani, 16 aprile, al Court Rainer III a partire dalle 14.30....Si ferma in semifinale, battuto nella semifinale del torneo di Montecarlo da Holger Rune . Il danese ha battuto l'altoatesino 1 - 6 7 - 5 7 - 5 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. In finale domani Rune affronterà ...

Holger Rune vola in finale nel Masters 1000 di Montecarlo. Il danese ha avuto la meglio al termine di una battaglia contro Jannik Sinner con il punteggio di 1-6 7-5 7-5, reagendo ad un avvio complicat ...(Adnkronos) – Jannik Sinner sconfitto in semifinale all’Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023. L’azzurro, testa di serie numero 7, è stato sconfitto in tre set in rimonta dal danese Holger Rune, numero ...