Jannik Sinner ha un obiettivo in mente | “Serve continuità nei tornei”

(Di sabato 15 aprile 2023) Sarà una semifinale davvero molto importante per. Dopo essere emerso vincitore dal derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, il tennista altoatesino ha messo nel mirino il danese Holger Rune che ha sfruttato il ko fisico di Matteo Berrettini (problema agli addominali) per passare al turno successivo dei Masters 1000 Monte-Carlo. Il semifinalista nostrano ha parlato dell’incontro vinto contro il connazionale dichiarando di avere un grandein testa. Le dichiarazione didopo la vittoria contro Lorenzo Musetti “Il tennis sta diventando molto veloce, quindi forse non c’è neanche tanto tempo di alzare le traiettorie come invece accadeva in passato. Se il tuo avversario non ti dà tanto tempo è complicato, sicuraci sono alcuni che giocano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Jannik #Sinner batte #Musetti 62 62 e diventa il più giovane giocatore nell'era Open a raggiungere le semifinali… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER IN SEMIFINALEEEEEEE! ???? Non c'è storia nel derby italiano a Monte-Carlo: Lorenzo Musetti si arrende… - WeAreTennisITA : VINCE SINNER ???? Troppa differenza in campo fra Sinner e Musetti, che non è riuscito a replicare il livello di gioco… - TheSinnersDrea1 : Registro, da mesi, un cambio di atteggiamento di Scanagatta nei confronti di Sinner e mi fa piacere. Ma i luoghi c… - EnzoCherici : Duello che si profila super interessante! Per #Sinner, comunque sempre meglio affrontare questo #Rune in forma che… -

E' la semifinale "giovane" del Masters 1000 di Monte - Carlo., primo dopo i Fab Four a raggiungere la semifinale a Indian Wells, Miami e nel Principato nella stessa stagione, affronta Holger Rune per un posto in finale. La semifinale sarà ...Continua il cammino dia Montecarlo, dove si sta disputando il terzo Masters 1000 stagionale, il primo sulla terra rossa. Il tennista altoatesino ha battuto in maniera nettissima (6 - 2 6 - 2) Lorenzo Musetti, ...' Sicuramente la fatica del match contro Novak Djokovic si è fatta sentire, ma non voglio togliere nessun merito ache ha strameritato la vittoria ' . Scendere in campo dopo aver ...

Non conosce l'umiltà e vuole superare il record di Nadal. Ecco Rune, il rivale di Sinner La Gazzetta dello Sport

E' la semifinale 'giovane' del Masters 1000 di Monte-Carlo. Jannik Sinner , primo dopo i Fab Four a raggiungere la semifinale a Indian Wells, Miami ...Oggi non prima delle 15.30 il danese Rune affronta Jannik per un posto in finale a Montecarlo: "Io, lui e Alcaraz i futuri Big 3" ...