Jannik Sinner e le "situazioni complicate": rumors, come è cambiato tutto (Di sabato 15 aprile 2023) È durato appena 75 minuti il derby italiano di Montecarlo, con Jannik Sinner che conferma di essere la kryptonite dei connazionali, che ancora non sono mai riusciti a batterlo a livello Atp. L'altoatesino è in un periodo molto favorevole e ha centrato la terza semifinale consecutiva in un 1000, dopo quelle di Indian Wells e Miami. A Lorenzo Musetti rimane l'orgoglio di aver battuto Djokovic, anche se lo sforzo profuso contro il numero 1 al mondo ha poi presentato il conto: il toscano è stato travolto dall'aggressività iniziale di Sinner, dopodiché ha provato a sciogliersi ma nei momenti decisivi la qualità del braccio non è stata supportata dalle gambe. Sebbene il doppio 6-2 sia un passivo pesante, non cancella quanto di buono fatto vedere a Montecarlo da Musetti, che torna comunque tra i primi 20 del mondo e può guardare con fiducia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) È durato appena 75 minuti il derby italiano di Montecarlo, conche conferma di essere la kryptonite dei connazionali, che ancora non sono mai riusciti a batterlo a livello Atp. L'altoatesino è in un periodo molto favorevole e ha centrato la terza semifinale consecutiva in un 1000, dopo quelle di Indian Wells e Miami. A Lorenzo Musetti rimane l'orgoglio di aver battuto Djokovic, anche se lo sforzo profuso contro il numero 1 al mondo ha poi presentato il conto: il toscano è stato travolto dall'aggressività iniziale di, dopodiché ha provato a sciogliersi ma nei momenti decisivi la qualità del braccio non è stata supportata dalle gambe. Sebbene il doppio 6-2 sia un passivo pesante, non cancella quanto di buono fatto vedere a Montecarlo da Musetti, che torna comunque tra i primi 20 del mondo e può guardare con fiducia ...

