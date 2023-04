(Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "di iscrizioni a Italia Viva oggi, dopo l'enews di Matteo Renzi che ha rilanciato i congressi dal basso, con il raggiungimento di mille tesserati in un solo. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e a chi nei territori lavora ogni”. Lo dicono Marco Ricci e Vittoria Nallo,del tesseramento di Italia viva.

...2024 e il conferimento al partito unico di un importo pari al 70% delle risorse ricevute dal 2/... nonché i titolari didi Azione o di Italia Viva di altri soggetti partecipanti al progetto ...Un aracnide capace ditele lunghe come un campo da tennis che tende da una sponda all'altra ... sconfitto ieri in rimonta da Lorenzo Sonego al primo turno del Mastersdi Montecarlo dopo ...... grazie ai consigli dell'ex pro Thomas Johansson, si ripresenta in una semifinale "", a Miami, ... FELICITA' E' complicato fare un tennista, è un puzzle di tanteche devono collocarsi alla ...

Iv: 1000 tessere in un giorno, i responsabili 'è un boom' Il Tirreno

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “Boom di iscrizioni a Italia Viva oggi, dopo l’enews di Matteo Renzi che ha rilanciato i congressi dal basso, con il raggiungimento di mille tesserati in un solo giorno.