Ituma, il messaggio straziante di Bosetti: 'C'è una cosa che mi dispiace' (Di sabato 15 aprile 2023) Mentre l'Italvolley piange la scomparsa di Julia Ituma , Caterina Bosetti , ex compagna di squadra della 18enne dell'Igor Novara, ha voluto ricordare su Instagram la sua amica morta pochi giorni fa in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 aprile 2023) Mentre l'Italvolley piange la scomparsa di Julia, Caterina, ex compagna di squadra della 18enne dell'Igor Novara, ha voluto ricordare su Instagram la sua amica morta pochi giorni fa in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Julia Ituma, addio in chat e giallo sui farmaci. Il messaggio prima del salto nel vuoto: «Bye bye». Squadra sotto c… - RaiNews : 'Non riusciamo a farcene una ragione. Avremmo tanto voluto che Julia condividesse con noi il suo dolore'. Il patron… - AndyNewspaper : RT @RaiNews: E' arrivata a Malpensa stamane la salma di Julia Ituma. I funerali sono previsti per martedì mattina a Milano, nella chiesa d… - RaiNews : E' arrivata a Malpensa stamane la salma di Julia Ituma. I funerali sono previsti per martedì mattina a Milano, nel… - k226xq : sicuramente la ragazza non era da solo in stanza c'era qualcuno con lei per me omicidio Morte Ituma, compagne Novar… -