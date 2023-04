Isola dei Famosi, l’ex suor Cristina Scuccia: «Non indosserò Il bikini» (Di sabato 15 aprile 2023) Cristina Scuccia (Banijay Italia) Nessun bikini per Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. A pochi giorni dall’inizio della sua partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, l’ex suora ha infatti confessato di non sentirsi ancora pronta per indossare l’”audace” costume. Sulle pagine del Corriere, la Scuccia ha detto in primis di avere pensato a fondo prima di accettare o meno di partecipare al reality: “Ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace. (…) Vengo da una vita diversa e avevo molti ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 15 aprile 2023)(Banijay Italia) Nessunperall’dei. A pochi giorni dall’inizio della sua partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi,a ha infatti confessato di non sentirsi ancora pronta per indossare l’”audace” costume. Sulle pagine del Corriere, laha detto in primis di avere pensato a fondo prima di accettare o meno di partecipare al reality: “Ci ho messo molto tempo, avevo paura. Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace. (…) Vengo da una vita diversa e avevo molti ...

