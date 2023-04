Isola dei Famosi | Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in Honduras | ma niente bikini per l' ex suora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - infoitcultura : Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi: «Ma per me niente bikini, indosserò pantaloncini» - infoitcultura : Cristina Scuccia all'Isola dei famosi, l'ex suora non indosserà il bikini: «Non mi mette a mio agio» -

Leggi Anche 'L'Famosi', Cristina Scuccia tra i naufraghi Niente bikini Nonostante Cristina Scuccia non indossi più la veste è entusiasta di portare al reality questa nuova versione di sé, ma sull'...Anticipato dal successo del singolo 'L'delle rose', il nuovo lavoro è un'ulteriore finestra ... Il videoclip è la trasposizione in immagini della narrativa del brano, in cui i mondidue ...Party' , il format digitale che procede e commenta 'L'famosi', torna su Mediaset Infinity . Tutti i lunedì, a partire dal 17 aprile, Giorgia Palmas e Andrea Dianetti porteranno gli spettatori alla scoperta del survival game di Canale 5, con ...

Ai salti nel vuoto è abituata. A quelli dall’elicottero, meno. «E ho anche paura dell’acqua alta, ma del resto anche la società è un mare in cui bisogna imparare a nuotare se no affoghi». Il 17 aprile ...Nessun bikini per Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi. A pochi giorni dall’inizio della sua partecipazione al programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, l’ex suora ha infatti confessato di non s ...