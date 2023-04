Isola dei famosi | Cristina Scuccia dice no al bikini | “Non voglio urtare le sensibilità Ecco cosa mi manca dell’essere suora”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Dopo essersi tolta il velo vedremo Suor(pardon,) in? No, non è ancora il momento. La cantante è tra i concorrenti della prossima edizione de L’deial via lunedì 17 aprile su Canale 5, ma non ha intenzione di mostrarsi al pubblico stretta in un succinto costume: “Sarà una versione del costume rivisitata. Ilnon mi metteva a mio agio:rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso” racconta intervistata dal Corriere della Sera. “Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevole”....