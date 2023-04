Isola Dei Famosi: Colpo di Scena… Mediaset Paga la Penale! (Di sabato 15 aprile 2023) Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset avrebbe annullato i contratti già firmati di due naufraghi pronti a partire per l’Isola dei Famosi. Una decisione che i vertici di Cologno Monzese avrebbe preso onde evitare una deriva trash del programma. Ma chi sono i due Vipponi tagliati fuori all’ultimo minuto? Ecco tutti i dettagli! Mediaset annulla i contratti di due concorrenti La nuova edizione dell’Isola dei Famosi non é ancora iniziata ma già sono nate le prime polemiche. In primis riguardo al cast. Qualcuno si é lamentato del fatto che sono stati reclutati Vip già visti in altri reality o che hanno già fatto l’Isola negli anni passati. Parliamo ad esempio di Alessandro Cecchi Paone, tanto per citarne uno. Ma dell’Isola si sta parlando in questi giorni ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 15 aprile 2023) Secondo alcune indiscrezioni,avrebbe annullato i contratti già firmati di due naufraghi pronti a partire per l’dei. Una decisione che i vertici di Cologno Monzese avrebbe preso onde evitare una deriva trash del programma. Ma chi sono i due Vipponi tagliati fuori all’ultimo minuto? Ecco tutti i dettagli!annulla i contratti di due concorrenti La nuova edizione dell’deinon é ancora iniziata ma già sono nate le prime polemiche. In primis riguardo al cast. Qualcuno si é lamentato del fatto che sono stati reclutati Vip già visti in altri reality o che hanno già fatto l’negli anni passati. Parliamo ad esempio di Alessandro Cecchi Paone, tanto per citarne uno. Ma dell’si sta parlando in questi giorni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - trash_italiano : Tra i nomi dei concorrenti dell'#Isola dei Famosi saltati all'ultimo ci sarebbero anche quelli di Gianmarco Onestin… - novasocialnews : 'Isola dei Famosi', Cristina Scuccia si prepara a sbarcare in Honduras: ma niente bikini per l'ex suora… - GossipOne_it : 'Cristina Scuccia svela il suo segreto per l'Isola dei Famosi 2023: niente bikini!' #gfvip #uominiedonne #amici22… -