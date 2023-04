Isola 17 | Cristina Scuccia nel reality senza bikini | ecco il motivo della drastica scelta

(Di sabato 15 aprile 2023)è pronta per approdare a L’dei Famosi, ilcondotto da Ilary Blasi che prenderà ufficialmente il via lunedì 17 aprile su Canale 5. L’ex suorha già rilasciato diverse dichiarazioni prima di partire per l’Honduras, ma intervistata da Il CorriereSera ha aggiunto dei dettagli, circa la sua partecipazione all’, che hanno destato molta curiosità. Nello specifico laha dichiarato che ha deciso di non indossare ilche solitamente utilizzano le naufraghe: Sarà una versione del costume rivisitata. Ilnon mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuto in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: ...

... Vladimir Luxuria ha parlato della nuova edizione dell'dei Famosi che sta per cominciare parlando del castdei Famosi. La prima concorrente che ha suscitato la sua curiosità è...Sembra che la cantanteScuccia abbia programmato davvero tutto prima del suo arrivo sull 'dei Famosi . A pochi giorni dall'inizio della sua partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi , che vede i ...Dopo essersi tolta il velo vedremo Suor(pardon,Scuccia ) in bikini No, non è ancora il momento . La cantante è tra i concorrenti della prossima edizione de L'dei famosi al via lunedì 17 aprile su Canale 5 , ma non ha intenzione di ...

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi: «Le privazioni Già vissute da suora. Niente bikini, andrò in... Corriere della Sera

Prima The Voice, vinto nel 2014. Ora a distanza di qualche anno e senza più velo da suora, Cristina Scuccia è pronta a tornare in televisione, a naufragare su l'Isola dei famosi.La giovane si è confidata a Il Corriere, spiegando che non era sicura di voler partecipare al reality show, e di non essere pronta ad indossare il bikini ...