Iran:in piazza contro gli avvelenamenti, polizia usa lacrimogeni (Di sabato 15 aprile 2023) Gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia Iraniana contro un corteo di persone che stavano manifestando oggi contro gli avvelenamento degli studenti a Shahinshahr nel centro del Paese. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Gassono stati lanciati dallaianaun corteo di persone che stavano manifestando oggigli avvelenamento degli studenti a Shahinshahr nel centro del Paese. Lo ...

Iran:in piazza contro gli avvelenamenti, polizia usa lacrimogeni Lo riportano Bbc Persian e Iran International precisando che nelle immagini pubblicate sui social media si vedono alcune persone radunate davanti ad una scuola mentre urlano slogan antigovernativo ... 25 aprile a Reggio con l'attivista iraniana Pegah Moshir Pour La cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione, alle ore 11.15 in piazza Martiri del 7 ... Nata in Iran e cresciuta in Italia, Pegah Moshir Pour è laureata in ingegneria e da mesi è in prima ... Festa del 25 aprile con l'attivista iraniana Pegah Moshir Pour La cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione, alle ore 11.15 in piazza Martiri del 7 ... Nata in Iran e cresciuta in Italia, Pegah Moshir Pour è laureata in ingegneria e da mesi è in prima ... Lo riportano Bbc Persian eInternational precisando che nelle immagini pubblicate sui social media si vedono alcune persone radunate davanti ad una scuola mentre urlano slogan antigovernativo ...La cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione, alle ore 11.15 inMartiri del 7 ... Nata ine cresciuta in Italia, Pegah Moshir Pour è laureata in ingegneria e da mesi è in prima ...La cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione, alle ore 11.15 inMartiri del 7 ... Nata ine cresciuta in Italia, Pegah Moshir Pour è laureata in ingegneria e da mesi è in prima ... Iran:in piazza contro gli avvelenamenti, polizia usa lacrimogeni ... Agenzia ANSA Iran:in piazza contro gli avvelenamenti, polizia usa lacrimogeni Gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia iraniana contro un corteo di persone che stavano manifestando oggi contro gli avvelenamento degli studenti a Shahinshahr nel centro del Paese. (ANSA) ... Iran, tre alunne minorenni arrestate per gli avvelenamenti Il regime di Teheran accusa le studentesse per gli attentati nelle scuole. Attivisti: «Detenute a Shiraz senza contatti con le famiglie» ... Gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia iraniana contro un corteo di persone che stavano manifestando oggi contro gli avvelenamento degli studenti a Shahinshahr nel centro del Paese. (ANSA) ...Il regime di Teheran accusa le studentesse per gli attentati nelle scuole. Attivisti: «Detenute a Shiraz senza contatti con le famiglie» ...