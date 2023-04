Iran, aumentano le esecuzioni: +75% in un anno (Di sabato 15 aprile 2023) In Iran il numero di esecuzioni avvenute nel 2022 è drammaticamente aumentato. Lo rivela un report rilasciato giovedì dal gruppo ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 15 aprile 2023) Inil numero diavvenute nel 2022 è drammaticamente aumentato. Lo rivela un report rilasciato giovedì dal gruppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _saslo : I crimini della Repubblica islamica aumentano di secondo in secondo. #????_????? candidato di #Javidnam… - ai_news_italia : In Iran aumentano le esecuzioni capitali del 75%. 582 impiccagioni nel 2022, una 'macchina per uccidere' volta a '… - lasvoltait : Aumentano i divieti contro le iraniane che decidono di non portare l’hijab: chi non indossa il velo non potrà frequ… -