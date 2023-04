Iran, 3 alunne minorenni arrestate per gli avvelenamenti (Di sabato 15 aprile 2023) Tre alunne minorenni sono state arrestate per gli avvelenamenti nelle scuole a a Shiraz, nel centro - sud dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia per i diritti umani Hrana sul suo sito sottolineando che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Tresono stateper glinelle scuole a a Shiraz, nel centro - sud dell'. Lo riferisce l'agenzia per i diritti umani Hrana sul suo sito sottolineando che ...

