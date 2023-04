Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inzaghi: 'Stesse motivazioni ovunque. Contro di noi i portieri sempre i migliori': Inzaghi: 'Stesse motivazioni ovu… - ilnani1003 : @Pistogolblasta2 La stessa partita Lo stesso atteggiamento molle Le stesse sostituzioni ritardate Lo stesso modulo… - INTER291103 : L’Inter è in silenzio stampa escluso Inzaghi. In realtà proprio oggi dovrebbero presentarsi tutti i giocatori, per… - Gazzetta_it : Inzaghi: 'Stesse motivazioni ovunque, mai diverse. E contro di noi i portieri sono i migliori...' #InterMonza… - strongz : @paolobrozovic88 Per me ci puoi mettere anche Chivu. Basta metterci uno che non faccia sempre le stesse cose (solit… -

Portieri avversari Continua: "Se manca la scintilla I numeri e le statistiche delle gare di campionato sono superiori a quelli che abbiamo nelle partite di Champions e di Coppa Italia. I ...Se lo dice Theo, possono dirlo puree Schmidt, così come per esempio può dirlo ... Le percentuali sono leper tutte, per fortuna le italiane potranno giocarsi tutte l'accesso in finale". ...Se lo dice Theo, possono dirlo puree Schmidt, così come per esempio può dirlo ... Le percentuali sono leper tutte, per fortuna le italiane potranno giocarsi tutte l'accesso in finale". ...

Inzaghi: "Stesse motivazioni ovunque. Contro di noi i portieri sempre i migliori" La Gazzetta dello Sport

Siamo a 2 punti dal Milan, abbiamo tutte le carte in regola per farcela. Prima avevamo un problema lontano da San Siro, ora abbiamo perso davanti ai nostri tifosi. Questo ci deve preoccupare, ci ...L'Inter capitola ancora in campionato, lo fa per la terza volta consecutiva in casa senza segnare siglando un record negativo storico per il club, messa all'angolo anche dal Monza nella ...