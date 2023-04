Inzaghi: «Non vero che l’Inter snobba il campionato! Ma insufficienti» (Di sabato 15 aprile 2023) Dalla sala stampa del Meazza Inzaghi ha proseguito il giro di dichiarazioni con la consueta conferenza. Ecco le parole dell’allenatore nel post partita di Inter-Monza 0-1, match della trentesima giornata di Serie A. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Monza. Come si può aggiustare la situazione in campionato da qui a fine stagione? Mancano otto partite alla fine, quindi sappiamo che è ancora tutto aperto. Ma in questo momento siamo in ritardo, siamo in un momento dove chiaramente in campionato manca la vittoria. Ne risente anche la squadra, perché chiaramente abbiamo fatto un primo tempo buono dove dovevamo essere in vantaggio. Poi siamo ripartiti, abbiamo fatto i cambi e perso qualcosa in lucidità: la squadra sente che, in questo momento, in campionato vuole e deve fare di ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023) Dalla sala stampa del Meazzaha proseguito il giro di dichiarazioni con la consueta conferenza. Ecco le parole dell’allenatore nel post partita di Inter-Monza 0-1, match della trentesima giornata di Serie A. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Monza. Come si può aggiustare la situazione in campionato da qui a fine stagione? Mancano otto partite alla fine, quindi sappiamo che è ancora tutto aperto. Ma in questo momento siamo in ritardo, siamo in un momento dove chiaramente in campionato manca la vittoria. Ne risente anche la squadra, perché chiaramente abbiamo fatto un primo tempo buono dove dovevamo essere in vantaggio. Poi siamo ripartiti, abbiamo fatto i cambi e perso qualcosa in lucidità: la squadra sente che, in questo momento, in campionato vuole e deve fare di ...

