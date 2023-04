Inzaghi: «Inter, capire cosa non va in Serie A. Partita in fotocopia» (Di sabato 15 aprile 2023) Inzaghi, nel post Partita di Inter TV, è l’unico che si è presentato dopo l’ennesima figuraccia contro il Monza. L’allenatore prova a giustificare il nuovo disastro sportivo di stasera. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla al termine di Inter-Monza: «Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona gara, col neo di non aver fatto gol. Poi nel secondo tempo siamo entrati in campo, ci siamo innervositi un pochettino e abbiamo perso le distanze, perché la squadra ha tanta voglia di ritrovare questa vittoria che sta mancando da tempo. Sorprenderli in profondità non era difficilissimo, perché il Monza è stato abbastanza basso, però abbiamo creato tante occasioni che dovevamo concretizzare. Il pallone non vuole entrare? Sembra la fotocopia di Salerno e della Fiorentina. Abbiamo creato ... Leggi su inter-news (Di sabato 15 aprile 2023), nel postdiTV, è l’unico che si è presentato dopo l’ennesima figuraccia contro il Monza. L’allenatore prova a giustificare il nuovo disastro sportivo di stasera. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simoneparla al termine di-Monza: «Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona gara, col neo di non aver fatto gol. Poi nel secondo tempo siamo entrati in campo, ci siamo innervositi un pochettino e abbiamo perso le distanze, perché la squadra ha tanta voglia di ritrovare questa vittoria che sta mancando da tempo. Sorprenderli in profondità non era difficilissimo, perché il Monza è stato abbastanza basso, però abbiamo creato tante occasioni che dovevamo concretizzare. Il pallone non vuole entrare? Sembra ladi Salerno e della Fiorentina. Abbiamo creato ...

